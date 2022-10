Mexico komt met nieuwe strafklacht tegen Amerikaanse wapenbedrijven

Connect on Linked in

Mexico heeft voor de tweede keer een strafklacht ingediend tegen Amerikaanse wapenbedrijven om hun vermeende betrokkenheid bij illegale levering aan criminele organisaties in Mexico. Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken brengt vijf bedrijven uit de staat Arizona voor de rechter. Eerder wees een rechtbank een vergelijkbare zaak van Mexico terug.

Verboden

Volgens Mexico leveren de vijf wapendealers aan tussenpersonen die zijn ingeschakeld door drugskartels. Moderne wapens die worden gebruikt bij dodelijk en extreem geweld in Mexico zijn vaak rechtstreeks in verband te brengen de Amerikaanse bedrijven. Mexico stelt dat in 2019 zeker 17.000 mensen in het land zijn doodgeschoten met gesmokkelde wapens. Mexico schat dat 60% van de wapens die de afgelopen jaren in Mexico in beslag zijn genomen zijn verkocht aan tussenpersonen in tien Amerikaanse counties, de meeste langs de Mexicaanse grens.

De kern van de nieuwe aanklacht is dat het in de Verenigde Staten sinds kort verboden is om wapens te leveren aan personen of bedrijven die optreden als stroman, en dus in feite aan personen in Mexico die onbekend wensen te blijven. Als die ontvangers betrokken zijn bij drugshandel is dat een strafverzwarende omstandigheid.

Glock

Een eerdere zaak tegen fabrikanten van wapens als Glock, Beretta en Smith & Wesson, waarin Mexico 10 miljard dollar eiste, werd op 30 september verloren bij een federale rechter in Boston. Die besloot dat de rechtbank geen uitspraak kan doen in een zaak waarin een ander land betrokken is. Mexico zal deze zaak nu doorzetten in hoger beroep tot (waarschijnlijk) bij het Hooggerechtshof.

De Verenigde Staten tobt met een “epidemie” van verslaving aan zeer zware kunstmatige opiaten zoals fentanyl, die vooral vanuit Mexico worden binnengesmokkeld.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat zijn land graag bereid blijft om te helpen de stroom van fentanyl in te dammen maar dat de hulp tussen beide landen wederzijds moet zijn. Minister Ebrard Casaubón: ‘Als de VS ons vraagt hen te steunen – om samen te werken tegen fentanyl, de precursoren en de drugskartels – willen we ook dat zij ons helpen door de wapenstroom, die ons zoveel schade berokkent, te beperken.’