Michael B. en de drievoudige Ierse badkuipmoord

(Beeld: in 2018 was Michael B. betrokken bij twee aanslagen bij coffeeshops in Delft)

Michael gaat zwerven. Als hij vijftien jaar is schiet hij in een woedeaanval een vriend van zijn moeder neer. De rechter is clement. Maar B.’s cocaïnegebruik is stijgende. Hij komt zelden tot rust, of het moet zijn op het graf van zijn vader. Huilen heeft hij nooit gedaan. Vrienden heeft hij nauwelijks. In april pleegt hij verschillende gewapende overvallen, ook met zijn enige boezemvriend, de Ierse Damien alias “Monnie”.

In de nacht van 26 op 27 april is Michael nog geen 23. Hij is samen met Monnie in een Scheveningse flat. Ook aanwezig: twee landgenoten van Monnie, de broers Vincent en Morgan Costello en de 20-jarige Ronald van B. uit Wassenaar. In een roes van coke en drank slaan plotseling de stoppen door bij Michael op een moment dat hij even in een andere kamer is. Hij is ervan overtuigd dat Vincent en Morgan hem om willen leggen. Later beschrijft hij het alsof hij zichzelf in een film zag spelen. Vincent en Morgan krijgen een kogel in het voorhoofd. Michael’s vriend Monnie heeft de pech in de vuurlinie te zitten. Ook hij vindt de dood.

Michael B. en Ronald van B. proberen te kalmeren met rohypnol en xtc en bestellen escortmeisjes. Ze blijven nog dagen in de weer in het appartement. Dan beginnen de lijken te stinken. De twee zagen de lichamen van de drie slachtoffers in stukken en steken de overblijfselen in brand in de badkuip. De politie kan uiteindelijk alleen aan het aantal voeten zien hoeveel lichamen er ooit waren.

Na een dna-match komt de politie uit bij Michael B.. Justitie eist voor de rechters levenslang tegen de 23-jarige B. De rechtbank oordeelt echter met clementie. Zij vindt dat Michael B. te jong is om tot zijn dood te worden opgesloten. Hij heeft, anders dan traditie is in het harde milieu waarin hij is opgegroeid, alle feiten netjes bekend. Bovendien is er zijn rampzalige jeugd. Hij krijgt daarom slechts 18 jaar cel. Ronald van B. krijgt tien jaar celstraf.

In mei 2018 gaat het opnieuw mis met Michael B. als hij aanslagen pleegt met twee handgranaten die ontploffen bij coffeeshops in het centrum van Delft. Hij pleegt de aanslagen ’s nachts met een medeverdachte, vanaf een scooter. Bij de aanslagen raakte een voorbijganger gewond.

B. krijgt in hoger beroep zeven jaar en tien maanden cel. Daarnaast is hij door het hof veroordeeld voor het voorhanden hebben van de handgranaten die zijn gebruikt bij de aanslag. Ook is hij veroordeeld voor het in 2018 voorhanden hebben van een handgranaat thuis, van twee vuurwapens in een auto in Noordwijk en van een vuurwapen in een auto in Den Haag.