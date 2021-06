Mike S. is verdachte cokeboerderij

Connect on Linked in

De in Suriname geboren Moekeesch ‘Mike’ S. is de 54-jarige man die is aangehouden als verdachte in de zaak van de boerderij in De Kwakel. Dat melden verschillende media. In het pand werden donderdag jl 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro cash gevonden. Op het adres aan de Hoofdweg in De Kwakel, waar hij werd aangehouden, staat een financieel bedrijf van S. ingeschreven. Hij is sinds 2008 woonachtig in het dorp. Bekenden reageren stomverbaasd op de aanhouding van S.

Mikey’s

Op 35-jarige leeftijd opende Mike S. het café Mikey’s aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vier jaar later, in 2006, verkocht hij de horecagelegenheid alweer. In de tussentijd had hij een stel Mexicanen leren kennen in zijn café. Nadat hij hen had bezocht in Mexico werd hij naar eigen zeggen verliefd op het land.

Jalisco

In ieder geval tussen 201 en 2019 runde hij een vastgoed- en bouwbedrijf in de Mexicaanse deelstaat Jalisco. De deelstaat heeft haar naam gegeven aan een van de meest bloedige drugskartels van Mexico: het Jalisco-kartel, ook wel bekend onder de naam CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), dat ook gewelddadige confrontaties met de politie niet schuwt. Leider van dit kartel is de beruchte Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Ajax

Mike S. is sinds 2003 lid van de businessclub ABA van Ajax. In een interview in 2018 voor ABA Today vertelt hij over zijn passie voor Ajax en ook voor die van Elvis Presley. In een foto bij het interview wordt hij geportretteerd tussen allerlei afbeeldingen van The King.