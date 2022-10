Print This Post

De Koninklijke Marechaussee heeft zondagmiddag in Barneveld een militair aangehouden voor verboden wapenbezit. Marechaussees hebben in de middag en avond onderzoek gedaan in de woning van de militair. Hierbij zijn meerdere wapens aangetroffen.

(Beeld uit archief)

Koninklijke Marechaussee meldt maandag dat de militair is overgebracht naar de brigade in Zevenaar. De Marechaussee heeft de zaak in onderzoek.

Over de leeftijd van de verdachte is niets bekendgemaakt.