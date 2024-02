Militair veroordeeld voor grootschalige oplichting met cryptovaluta

Connect on Linked in

De militaire kamer heeft maandag voor de rechtbank in Arnhem een 25-jarige ex-marinier uit Arnhem veroordeeld tot 20 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen. Verder moet de man zich laten behandelen en aan alle 29 slachtoffers hun geld terugbetalen.

Gouden bergen

De man maakte in de tijd dat hij nog marinier was in bijna anderhalf jaar tijd ruim drie ton buit, evenals 60.000 euro in cryptovaluta. Hij deed zich bij zijn slachtoffers (zowel gewone burgers als collega-mariniers) voor als een expert in de handel in cryptovaluta en beloofde hen gouden bergen als ze bij hem in zouden leggen.

Lekker gemaakt

De slachtoffers vertrouwden al hun spaargeld toe aan de ex-marinier. Soms was dit geld afkomstig van een erfenis of studiefinanciering. Ze wilden het geld gebruiken om eindelijk een huis te kopen of een gezin te stichten. Ze werden lekker gemaakt met de merkkleding en dure auto van de Arnhemmer en hij liet hen filmpjes zien waarop hij met grote pakken geld te zien was. Bovendien zette de man zijn slachtoffers onder druk om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk te investeren.

Witwassen

In werkelijkheid gebruikte de man het geld van de slachtoffers nooit om te handelen in cryptovaluta, maar gaf het geld uit aan bijvoorbeeld hotels, uitstapjes naar casino’s en luxegoederen. Verder maakte hij grote geldbedragen over naar onder andere zijn moeder, zijn ex-vriendin en andere personen. Hiermee heeft de marinier het geld van de slachtoffers witgewassen.

26.000 euro

De politie hield de man aan omdat hij zijn mobiele telefoon vasthield tijdens het rijden. In zijn nektasje bleek de man in totaal ruim 26.000 euro bij zich te hebben. De man legde een volstrekt onaannemelijke verklaring af over de herkomst van dit geld. Daarom oordeelt de militaire kamer dat hij ook dit geldbedrag moet hebben witgewassen.

Eigen gewin

Volgens de militaire kamer stelde de man zijn eigen financiële belangen keer op keer boven dat van de slachtoffers. De militaire kamer vindt het schandalig dat hij als marinier op deze manier is omgesprongen met het vertrouwen dat de slachtoffers in hem stelden, terwijl juist mariniers eerlijkheid, integriteit en broederschap hoog in het vaandel zouden moeten hebben. Daarbij komt dat de man ontzettend vijandig reageerde op de pogingen van slachtoffers om tot een oplossing te komen. Hij lijkt van meet af aan de schuld buiten zichzelf te leggen. Dat liet hij ook zien door zijn weinig schuldbewuste houding tijdens zijn rechtszaak.

Celstraf

De militaire kamer legt de man– conform de eis van de officier van justitie – een celstraf op van 20 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van drie jaar met bijzondere voorwaarden, zoals onder meer verplichte hulpverlening.

Tot slot moet hij ieder slachtoffer zijn of haar inleg terugbetalen. Het gaat hier om een totaalbedrag van bijna 340.000 euro.