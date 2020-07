Miljoen euro in beslag genomen na wilde achtervolging op A2

De politie heeft donderdag twee verdachten bij Breukelen opgepakt wegens het witwassen van ongeveer een miljoen euro. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft maandag besloten dat de twee mannen (20, 24) uit Rotterdam en Schiedam twee weken langer vast blijven zitten.

Toen de twee verdachten tijdens een verkeerscontrole wegreden, volgde een wilde achtervolging via provinciale wegen en de A2. Ter hoogte van Breukelen wist de politie de auto van de mannen klem te rijden. De ontsnappingspoging van het tweetal leidde tot gevaarlijke situaties. Meerdere auto’s moesten uitwijken voor de verdachten. Ook schampte hun voertuig een politieauto die hierdoor beschadigd raakte.

In een in de auto aangetroffen tas en in een andere tas, die de mannen vlak voor hun arrestatie uit de auto hadden gegooid, is in totaal ongeveer een miljoen euro in contanten aangetroffen. Daarop is beslag gelegd, evenals op de auto. De 20-jarige Rotterdamse bestuurder en zijn 24-jarige bijrijder uit Schiedam zijn daarop aangehouden en zitten inmiddels vast in alle beperkingen.