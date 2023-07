Miljoen euro voor systeem om herkomst van drugs te herkennen

Connect on Linked in

Het Nederlandse Forensisch Instituut gaat onderzoek doen naar wat in beslag genomen drugs kunnen vertellen over welke grondstoffen ervoor zijn gebruikt, hoe het productieproces verliep, en zelfs wat de smokkelmethode van de drugs waren. Er is een miljoen euro voor beschikbaar.

Prijsgeven

Elk jaar analyseren de politie, het NFI en het laboratorium van de douane tienduizenden in beslag genomen poeders en pillen, om te onderzoeken of het om hard- of softdrugs gaat. De chemische samenstelling kan meer informatie prijsgeven dan of het alleen om drugs gaat of niet. Dit zegt deskundige Verdovende Middelen Janneke Hulshof van het NFI in de laatste nieuwsbrief van het instituut: ‘Die informatie kan waardevol zijn in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit.’

Chemische vingerafdruk

Drugs bevatten naast de actieve stof vaak ook andere stoffen, zoals versnijdingsmiddelen en vervuiling. Hulshof: ‘Die vertellen iets over bijvoorbeeld de productiemethode en de grondstoffen die zijn gebruikt. De samenstelling van drugs kan weergegeven worden als een soort chemische vingerafdruk, die de verschillende stoffen in de drugs weergeeft.’

Uit eerder onderzoek van NFI, de politie en de UvA blijk dat hieruit veel af te leiden valt over het productieproces en misschien zelfs de manier waarop de drugs gesmokkeld zijn: ‘Je kan bijvoorbeeld zien welke tabletten en poeders uit dezelfde fabriek komen,” vertelt Rolf Ypma, wetenschapper bij het NFI. ‘Het is mogelijk trends te signaleren en te onderzoeken welke chemische stoffen de meest relevante informatie bevatten.’

Snel

Voor het analyseren van de data wordt een geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat de informatie snel beschikbaar kan maken voor onderzoek, aldus het NFI. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal het onderzoek gaan uitvoeren, samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA), de politie en de douane.

Een miljoen euro subsidie voor het project komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).