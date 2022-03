Miljoenen aan cash gepakt in Amsterdamse woning

Connect on Linked in

Donderdag 3 maart hebben agenten van de landelijke eenheid van de politie ruim vijf miljoen euro aan contant geld gevonden in een woning in Amsterdam. Verder zijn in dat huis tientallen kilo’s cocaïne en een vuurwapen in beslag genomen. De politie zegt dat de inval volgde nadat agenten ‘een verdachte ontmoeting’ signaleerden.

Servië

In Amsterdam zagen agenten van de Dienst Infrastructuur (dat is dienst die op de snelwegen patrouilleert) een ontmoeting tussen een man uit Rotterdam (26) en een man uit Servië (40). Na deze ontmoeting reed de Rotterdammer weg in een voertuig. De agenten controleerden dit voertuig, maar troffen geen bijzonderheden aan. Ook de man uit Servië werd even gevolgd. Deze man ging een woning in het centrum van Amsterdam binnen. Toen de man later weer naar buiten kwam controleerden de agenten de man. Daarbij legde hij geen logische verklaring af over zijn verblijf in die woning. De woning was een “spookpand”: een woning waar niemand staat ingeschreven. De verdachte stond ook zelf niet ingeschreven in het GBA. Op basis van deze informatie is door de politie besloten het pand binnen te gaan.

Miljoenenvangst

In het pand troffen de agenten vrijwel direct een bigshopper vol bankbiljetten aan. Dat was de reden om de rechter-commissaris toestemming te vragen het pand te doorzoeken. Uiteindelijk vonden de agenten in de woning in totaal ruim vijf miljoen euro aan contanten.

Dit is het hoogste contante bedrag dat de Landelijke Eenheid dit jaar heeft gevonden. Naast het geld lagen in de woning ook tientallen kilo’s drugs – vermoedelijk cocaïne – en een vuurwapen. De woning werd naar vermoeden gebruikt als een zogenoemd “stash house’.

De verdachte is op dinsdag 8 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris van het landelijk parket. De verdachte blijft 14 dagen in bewaring.