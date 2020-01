Miljoenenfraude in de zorg kinderlijk eenvoudig (VIDEO)

Connect on Linked in

Er wordt massaal gefraudeerd met zorgtoeslagen en er wordt nauwelijks gecontroleerd en vervolgd. Het Openbaar Ministerie kan de hoeveelheid fraudegevallen niet aan. Dat meldt Nieuwsuur na onderzoek in de sector. Fraudeurs richten in 10 minuten een bedrijf op voor wijkverpleging en kunnen beginnen met declareren van niet-verleende zorg. De overheid en verzekeraars betalen vervolgens zonder controle alles netjes uit. ‘Als je makkelijk geld wilt verdienen en je hebt geen moraal, dan begin je een zorgbedrijf om te frauderen’, zegt een verzekeraar in Nieuwsuur.

Nep-patienten

‘Het systeem is failliet’, concludeerde Nieuwsuur na onderzoek in de zorgsector. Een simpel formulier is voldoende om een zorgbedrijf te starten. Er wordt niet gevraagd of iemand diploma’s heeft, een medische achtergrond of patiënten. Vervolgens kan voor nep-patiënten, familieleden of echte cliënten zorguren worden gedeclareerd. Voor uren die niet zijn gemaakt, of extra uren die nooit zijn gewerkt. Vaak zijn hele families betrokken bij de fraude, waarbij iemand een zorginstelling begint en al zijn neven en nichten client maakt. Volgens Nieuwsuur gebeurt dit ondermeer regelmatig in de Turkse gemeenschap.

Er zijn veel meer #zorgfraudeurs dan het #OM aankan en het wordt nieuwe fraudeurs veel te makkelijk gemaakt. #Nieuwsuur pic.twitter.com/3sDaNOpOtU — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) January 2, 2020

7 miljoen euro

Vorig jaar werd bijvoorbeeld drie Turkse broers gepakt die op die manier 7 miljoen euro buit hadden gemaakt. Het geld was geïnvesteerd in onroerend goed in Turkije. Ze hadden valse facturen opgemaakt voor zorg die nooit was verleend. De broers kregen vijf jaar cel, maar zij zijn de uitzondering. Het Openbaar Ministerie kan de hoeveelheid werk niet aan en moet de meeste zorgfraudes laten lopen. Terwijl zorgfraude de laatste jaren ook toenemend terrein is voor beroepscriminelen. Zo had de veroordeelde witwasser Vincent Jalink een zorgbedrijf, schrijft Panorama deze week. Tot een onderzoek kwam het ook in deze zaak niet: Jalink werd in 2016 voor de ogen van zijn 9-jarig zoontje geliquideerd.