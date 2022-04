Minder drugslabs en wietkwekerijen ontmanteld in 2021

Connect on Linked in

De politie heeft in 2021 minder drugslabs en wietkwekerijen ontmanteld dan de jaren ervoor. Een van de oorzaken is volgens de politie het uiteenvallen van criminele drugsnetwerken door het kraken van cryptotelefoondiensten, zoals EncroChat, Sky en ANOM. De cijfers over alle vorig jaar ontdekte drugslocaties, van cannabis en heroïne tot cocaïne en synthetische drugs zijn vandaag gepresenteerd.

(Beeld: een in september 2021 ontmanteld drugslab in het Drentse dorp Dalen)

Verspreid over Nederland trof de politie vorig jaar 93 locaties aan waar synthetische drugs werd geproduceerd of heroïne of cocaïne werd verwerkt. Op 69 locaties werden synthetische drugs als (meth)amfetamine en mdma geproduceerd. Deze labs zijn vooral in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg en Gelderland aangetroffen. In Noord- en Zuid-Holland werden 21 verwerkingslocaties voor cocaïne ontdekt. In Alkmaar, Den Haag en Rotterdam werden drie locaties aangetroffen waar heroïne werd bewerkt.

Criminele netwerken

Het aantal ontdekte drugslabs daalde volgens de politie met 35 procent. Het aantal cocaïnewasserijen, kristallisatielocaties en verpakkingsplekken was 63 procent lager.

Politiechef Willem Woelders zegt dat de afgelopen twee jaar “meerdere criminele netwerken zijn aangepakt door het kraken van EncroChat, Sky en ANOM”.

‘Die waren verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de productie van synthetische drugs en cocaïne in binnen- en buitenland. Normaal gesproken is een groot crimineel netwerk flexibel. Houd je enkele mensen aan, dan vangt het netwerk die klap wel op. Nu konden we ook de opdrachtgevers en andere leden van het netwerk achter de productielocaties aanhouden. Daardoor zal het voor deze organisaties lastig zijn om de opengevallen plekken op te vangen.’

Volgens Woelders is dat slechts een tijdelijk effect. ‘Anderen nemen de rol over en spelen in op vraag en aanbod. Daarnaast communiceren zij met nieuwe cryptotelefoondiensten en versleutelde apps als Telegram en Signal. Daarin blijven we een kat-en-muisspel met hen spelen.’

Noord-Brabant koploper

In totaal ontdekte de politie vorig jaar 117 opslaglocaties. De omvang varieerde van grote loodsen voor duizenden liters chemicaliën tot garageboxen met enkele tientallen liters. Noord-Brabant steekt met 40 opslagplekken voor synthetische drugs uit boven alle provincies. Zuid-Holland is koploper met elf locaties voor cocaïne en drie voor heroïne.

Drugsdumpingen

Het aantal dumpingen van drugsafval is gestegen met zo’n 14 procent, naar 208 gevallen. Deze vonden vorig jaar vooral plaats in Limburg (61), Noord-Brabant (47), Zuid-Holland (29), Noord-Holland (27) en Gelderland (20). De stijging komt volgens de politie vooral doordat criminelen vaker relatief kleine hoeveelheden afval dumpten en lege verpakkingen weggooiden.

Minder wietkwekerijen opgerold

In 2021 werden minder wietkwekerijen opgerold dan een jaar eerder: in totaal 2285 tegenover 2894 locaties in 2020. Het aantal ontmantelde wietkwekerijen loopt al enkele jaren terug. In 2017 rolde de politie nog ruim 4600 wietkwekerijen op. De afname is volgens Woelders vooral te wijten aan capaciteitsgebrek bij de basisteams en de voorrang die justitie, politie en de gemeenten geven aan de bestrijding van harddrugs.