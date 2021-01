Minder incidenten in tbs-kliniek door afwezigheid drugs tijdens corona

Connect on Linked in

In de tbs-klinieken zijn er minder incidenten geweest tijdens corona-tijd, doordat er minder drugs binnen worden gebracht.

Foto Joost van der Wegen

De coronatijd leidt in tbs-klinieken tot minder incidenten tussen patiënten. Dat zeggen behandelaars van tbs-klinieken in een reportage in De Groene Amsterdammer die deze week verscheen, over de situatie in de klinieken tijdens COVID-19.

Gedrag

In het artikel worden de behandelaars aan het woord gelaten over het gedrag van tbs’ers tijdens de coronatijd. Zij geven aan dat hun patiënten door de maatregelen niet in de war zijn geraakt. Dat zou onder meer te maken hebben met een voordeel dat de corona-crisis de klinieken oplevert: de afwezigheid van drugs.

Gehandeld

Het valt de behandelaars op dat er minder ‘gehandeld en gewandeld’ wordt, sinds de bewegingen in en uit de klinieken fors zijn ingeperkt. Inge de Boer, locatiedirecteur van de Van der Hoevenkliniek in Utrecht, legt uit: ‘Je herkent het aan die twee die samen in een hoekje staan. Zij hebben elkaar nodig. Die dynamiek is nu ineens weg.’