Minder moorden in 2023, Rotterdam opnieuw moordhoofdstad

In 2023 kwamen in Nederland 125 mensen om het leven door moord of doodslag, waarvan 84 mannen en 41 vrouwen. Dat zijn achttien minder slachtoffers dan in 2022, maar komt ongeveer overeen met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. In die periode werd ruim de helft van de vrouwelijke slachtoffers door een (ex-)partner gedood. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

(In de nacht van 28 op 29 augustus 2023 werd in Rotterdam-Hoogvliet de 34-jarige Peter Lievaart doodgeschoten / Beeld: JBMedia)

In de afgelopen tien jaar (2014-2023) overleden jaarlijks gemiddeld 129 mensen in Nederland door moord of doodslag. In Europa behoort Nederland tot de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. Nederland staat op plek 29 in de Europese lijst.

Daling

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag daalt al langere tijd, met name onder mannen. De laatste jaren gaat het bij mannen om gemiddeld 84 slachtoffers per jaar. Dat was in 1996 nog ruim twee keer zoveel. Ook het aantal vermoorde vrouwen is in die periode gedaald, maar minder hard dan bij mannen. De afgelopen tien jaar was het aantal vrouwelijke slachtoffers ongeveer gelijk, met gemiddeld 41 slachtoffers per jaar.

Rotterdam

In Rotterdam vielen in 2023 de meeste slachtoffers door moord en doodslag: twaalf, gevolgd door Amsterdam met tien slachtoffers en Den Haag met negen slachtoffers. In 2022 was Rotterdam ook de stad met de meeste gepleegde moorden.

Bij bijna één op de acht mannelijke slachtoffers ging het om een afrekening in het criminele circuit. Driekwart van de mannen werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.

Femicide

In de periode 2014 tot en met 2023 werden de meeste vrouwelijke slachtoffers (54 procent) door hun (ex-)partner vermoord. Bij vrouwen tussen de 20 en 60 jaar was dit 70 procent. Eén op de vijf vrouwen werd door een familielid om het leven gebracht. Vrouwelijke slachtoffers werden vaak in hun eigen woning met een steekwapen of door wurging gedood.