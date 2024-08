OM eist 10 jaar cel voor doodschieten man in Rotterdam-Hoogvliet

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tien jaar cel geëist tegen een 27-jarige man uit Rotterdam op verdenking van het doodschieten van de 34-jarige Peter Lievaart, in de nacht van 28 op 29 augustus 2023 in Rotterdam-Hoogvliet.

(Beeld: JBMedia)

Lievaart verbleef die avond en nacht met zijn vriendin bij een vriend aan de Bovensim in Rotterdam-Hoogvliet. Als het 34-jarige slachtoffer uit Rozendaal en zijn vriendin ruzie krijgen, zet de vriend ze uit de flatwoning. Lievaart’s vriendin klopt bij allerlei woningen op de galerij aan. De Rotterdamse verdachte is de enige die opendoet, maar doet de deur ook weer dicht. Hij zou daarna nog een keer de voordeur hebben geopend en met een vuurwapen op Lievaart hebben geschoten. Het slachtoffer overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen.

Op de vlucht

Om 03.05 krijgt de politie een melding van een schietpartij aan de Bovensim. Agenten treffen op de galerij, voor de gesloten deur van de verdachte uit Rotterdam, het lichaam aan van het slachtoffer. De schutter slaat na de schietpartij op de vlucht, maar de politie weet hem dezelfde dag nog te arresteren.

Noodweerexces

Bijna een maand na de schietpartij heeft de verdachte bekend dat hij één keer met een vuurwapen op het slachtoffer heeft geschoten. De Rotterdammer stelt dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten en doet een beroep op noodweerexces. Volgens hem zou het slachtoffer hem hebben bedreigd met de dood. Toen het slachtoffer de hal van zijn woning in ging, zou de verdachte hebben geschoten. Volgens de schutter stond hij zelf op dat moment met zijn rug tegen de woonkamerdeur en het slachtoffer met een voet op de deurmat.

Ongeloofwaardig

Dit noodweerscenario is volgens het OM niet aannemelijk. In het dossier staat een aantal feiten die volgens de officier niet of lastig te verenigen zijn met de situatie die verdachte heeft geschetst.

Zo is de huls buiten de woning, op de galerij, aangetroffen. Dat past niet goed bij de plek waarvan verdachte zegt te hebben geschoten. Daarnaast was er volgens een getuige geen aanleiding om te schieten. Het schot zou uit het niets zijn gevallen toen de verdachte de tweede keer de deur open deed.

Triest voorbeeld

Wat het OM betreft staat als een paal boven water dat het handelen van de verdachte volstrekt disproportioneel is geweest. ‘Deze zaak is wederom een triest voorbeeld van het feit dat het bezit van illegale vuurwapens maar al te snel kan leiden tot het gebruik ervan’, aldus de aanklager.

De officier tijdens de zitting:

‘De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een van de zwaarste delicten die ons wetboek van strafrecht kent. Hij heeft een ander het recht op leven ontnomen en de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed en verdriet aangedaan. Verdachte heeft daarnaast ook nog een illegaal vuurwapen en een grote hoeveelheid xtc-pillen in zijn bezit gehad. Gelet hierop is in beginsel alleen een zeer langdurige gevangenisstraf aan de orde.’

Het OM eist tien jaar cel tegen de 27-jarige verdachte uit Rotterdam. De rechtbank doet binnenkort uitspraak.