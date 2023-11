Minderjarige aangehouden na schietpartij bij supermarkt Appingedam

Connect on Linked in

Een minderjarige jongen uit Appingedam (provincie Groningen) is dinsdagmiddag door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij voor een supermarkt aan het Harddraversplein. De jongen heeft vermoedelijk in de lucht geschoten. Er raakte niemand gewond.

Dinsdag rond 14.20 kwam bij de politie een melding binnen van een schietincident op het Harddraversplein in Appingedam. Agenten constateerden al snel dat er vermoedelijk in de lucht was geschoten. De plaats delict is afgezet voor (sporen)onderzoek.

Arrestatie

In de omgeving kon rond 15.00 een minderjarige jongen uit Appingedam worden aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

Nader onderzoek naar wat er precies is gebeurd en naar de betrokkenheid van de aangehouden verdachte loopt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie in een persbericht. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.