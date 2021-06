Minderjarige aangehouden voor neersteken agent in burger

Connect on Linked in

De politie heeft een 17-jarige jongen uit Brunssum aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij in Bingelrade, waarbij zaterdagnacht een politieagent in burger zwaargewond raakte. De agent was op dat moment buiten dienst. Dezelfde nacht werd al een 20-jarige man uit Brussum aangehouden.

Twee verdachten sloegen op de vlucht nadat zij de agent hadden neergestoken. Niet veel later werd de eerste verdachte aangehouden: een 20-jarige man uit Brussum. Hij zit nog vast en wordt woensdag voorgeleid.

Het slachtoffer is volgens 1Limburg met steekwonden en een klaplong naar het academisch ziekenhuis in Maastricht gebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De politie meldt dat het nog onderzoek doet naar de toedracht van de steekpartij op de Dorpsstraat. De Limburgse omroep schrijft echter dat de aanleiding voor de steekpartij een ruzie was over hard rijdende scooters die geregeld door het dorp razen.