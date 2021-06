Minderjarige jongen doodgestoken in Hoogkerk, verdachte aangehouden (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij voor de ingang van de Albert Heijn aan de Zuiderweg in Hoogkerk is zondagmiddag een minderjarige jongen overleden. De politie heeft zondagavond een 23-jarige verdachte uit Groningen aangehouden. Hij zit in beperkingen.

De steekpartij vond rond 14.50 plaats in het dorp vlakbij Groningen. Veel mensen waren getuige van het incident. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten, de jongen overleed ter plaatse.

De politie meldt dat de toedracht van het steekincident nog onduidelijk is. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden. Het onderzoek is in volle gang.