Minderjarige jongen gewond bij schietpartij in Groningen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de wijk Vinkhuizen in Groningen is zaterdagavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De schietpartij vond iets voor 21.00 plaats op de Vuursteenstraat. Toen hulpdiensten naar de plaats delict kwamen troffen zij een gewonde jongen aan.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.

Het is onbekend waarmee geschoten is. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. — Politie Groningen (@POL_Groningen) October 22, 2022