(Minderjarige) verdachten doodsteken begeleidster ook verdacht van andere geweldsmisdrijven

De deels minderjarige verdachten die vastzitten omdat ze mogelijk half januari een begeleidster van een jeugdinstelling hebben doodgestoken worden ook verdacht van verschillende andere geweldsmisdrijven. De raadkamer van de rechtbank in Assen besloot dinsdag dat een 16-jarige jongen uit de gemeente De Wolden en twee 19-jarigen uit Emmen nog zeker dertig dagen langer in voorlopige hechtenis blijven.

Overval op McDonalds

De drie zijn verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij op de begeleidster (26), op 14 januari 2023 aan de Stationsstraat in Emmen. Twee van hen worden ook verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Naast de betrokkenheid bij dit incident verdenkt het Openbaar Ministerie de verdachten nog van andere ernstige feiten. Zo worden de 16-jarige jongen en één van de 19-jarige personen verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval op de McDonalds in Emmen op 9 januari 2023. Voor dit feit is ook een 17-jarige jongen uit Emmen aangehouden. Zijn voorlopige hechtenis is onlangs door de raadkamer van de rechtbank geschorst.

Straatroof

Daarnaast denkt het OM ook dat zowel de 16- als de 17-jarige verdachte een diefstal met geweld hebben gepleegd op 20 november 2022 in Veenoord.

De twee 19-jarige verdachten pleegden waarschijnlijk een straatroof op 12 januari 2023 in de Emmense wijk Angelslo.

Eerder maakte het OM al bekend dat de drie personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in Emmen, zich mogelijk ook schuldig hebben gemaakt aan een poging tot een overval op een tankstation.

Het Openbaar Ministerie zal op een zitting op 20 april nader ingaan op de aan de verdachten ten laste gelegde feiten. Dat is de eerste openbare zitting in de zaak. De zaak tegen de 16-jarige jongen vindt achter gesloten deuren plaats omdat hij minderjarig is.