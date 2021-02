Minderjarigen (13 en 16) opgepakt voor overval supermarkt in Cuijk

Connect on Linked in

Twee minderjarige jongens van 13 en 16 zitten vast voor een gewapende overval op een supermarkt aan de Dukatendreef in Cuijk die vrijdagavond plaatsvond. De Lidl werd rond 19.20 overvallen door een man met een mes. Hij maakte echter niets buit. Tijdens de overval raakte een klant gewond aan zijn hand.

Volgens de politie liep een lange, forse man met een bivakmuts de supermarkt via de uitgang binnen. Hij riep vervolgens om geld en toonde daarbij een mes. Een klant probeerde de overval te verijdelen en raakte gewond aan zijn hand toen de dader een steekbeweging maakte. De dader maakte niets buit en vluchtte vervolgens de winkel uit.

Agenten controleerden later die avond op de Wilhelminastraat in Cuijk een 13-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats die in het bezit was van een mes dat sterk overeenkwam met de beschrijving van het tijdens de overval gebruikte mes. De 16-jarige jongen uit Cuijk voldeed aan het signalement van de dader. Beide verdachten zijn vervolgens aangehouden voor de poging tot overval.

De politie meldt dat de exacte rol en het aandeel van beide verdachten wordt onderzocht. Ze zitten vast voor verder onderzoek en zijn zaterdag uitgebreid verhoord.