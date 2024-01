Minderjarigen opgepakt in Amsterdam met vuurwapens en machetes

Print This Post

De politie heeft vrijdagochtend in Amsterdam vier minderjarige jongens aangehouden voor het bezit van twee vuurwapens en twee machetes. Het gaat om jongens uit de omgeving Rotterdam in de leeftijd van 13 tot 16 jaar.

Vernieling

Rond 04.25 kreeg de politie een melding van een vernieling in de Kerkstraat in Amsterdam. Na de vernieling lopen de verdachten richting het Leidseplein. Het team cameratoezicht krijgt de jongens in het vizier en volgt ze.

Taxi

Als ze vervolgens in een taxi stappen, wordt deze even later door de politie klemgereden. Als de twee jongens uit de auto worden gehaald, zet één van hen het op een lopen. Na een korte achtervolging wordt ook hij gearresteerd. Tijdens het fouilleren treffen agenten bij beide verdachten een vuurwapen aan.

Hotelkamer

Uit onderzoek blijkt dat de verdachten een hotelkamer hebben gehuurd in Amsterdam. Als de agenten daar binnenvallen treffen zij nog twee jongens met machetes aan. Zij zijn ook aangehouden.

De verdachten zitten vast. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Wat de minderjarigen uit de omgeving Rotterdam in de hoofdstad van plan waren met de wapens, is vooralsnog onduidelijk.