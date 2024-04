Minderjarigen vast na vondst vuurwapen en verdacht pakket in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

De politie en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben donderdagnacht onderzoek verricht naar een verdacht pakketje dat in een plastic tas werd gevonden aan de Reimerswaalstraat in Amsterdam-Osdorp. Het is nog onbekend wat er precies is aangetroffen. Er zijn twee jongens van 16 en 17 aangehouden als verdachten.

(Beeld: Mizzle Media)

Donderdagavond rond 23.45 zagen agenten een scooter rijden op de Reimerswaalstraat. De bestuurders vielen op bij de politieagenten, omdat een van hen geen helm droeg. Na controle bleek één verdachte een vuurwapen bij zich te dragen en troffen de agenten een mogelijk explosief aan. De jongens van 16 en 17 zijn aangehouden en worden verhoord.

EOD

Op de Reimerswaalstraat werd een tas aangetroffen met mogelijk explosieven erin. De omgeving werd afgezet en de EOD werd opgeroepen voor onderzoek naar het mogelijke explosief. Het voorwerp is in beslag genomen. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Ook de brandweer en ambulancepersoneel waren aanwezig.

Rond 02.30 werd de situatie als veilig verklaard. Enkele buurtbewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. Wat er precies in de tas zat, kan de politie nog niet zeggen.