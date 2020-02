Minderjarigen vrijgesproken voor moord op Nederlandse filmmaker

Connect on Linked in

Vier minderjarige verdachten op Mallorca zijn deze week door de jeugdrechter vrijgesproken van betrokkenheid in de moordzaak van de Nederlandse filmmaker Wouter van Luijn (34). De Amsterdammer die oorspronkelijk uit het Limburgse Arcen kwam werd in juli 2018 bewusteloos geslagen tijdens een vakantie op Mallorca. Hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Dna-onderzoek



Het minderjarige viertal verklaarde aan de Spaanse politie dat ze Van Luijn hadden geholpen in een auto te stappen, maar konden niet vertellen wat er met de filmmaker was gebeurd. De vier konden via een vrijwillig dna-onderzoek hun onschuld aantonen. Volgens politiebronnen rond het onderzoek zou Van Luijn zijn beroofd van 700 euro toen hij na een feest rond 4.00 ’s nachts cocaïne wilde kopen in zigeunerwijk Son Banya. Daar zou hij zijn neergeslagen door een drugsdealer.

Hersenaandoening

Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Waarschijnlijk is Van Luijn overleden aan de gevolgen van klappen op zijn hoofd doordat hij een bestaande hersenaandoening had. Door de klap zou een aneurysma in de hersenen (uitstulping aan de onderkant van de slagaders) zijn gebarsten waardoor Van Luijn een bloeding kreeg tussen schedel en hersenen.

Borgtocht

Eerder werd al een andere verdachte in de zaak, Adrian F. (20), op borgtocht vrijgelaten. Hij geldt nog wel als verdachte volgens de Spaanse politie. F. zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd hoe Van Luijn door jongeren in elkaar was geslagen en later dat hij de filmmaker zelf een lichte klap had verkocht wegens wildplassen.