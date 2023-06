Minister gaat gevangenen na vrijlating beter begeleiden

Connect on Linked in

De regering gaat extra geld uitgeven aan het begeleiden van in de maatschappij terugkerende ex-gevangenen, zodat zij makkelijker aan onderdak en werk kunnen komen. Doel is hen minder snel in de criminaliteit te laten terugvallen.

door Joost van der Wegen

Scholing

Dat heeft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming (D66) aan de Tweede Kamer laten weten. Voor omscholing en bijscholing van gevangenen wordt vijf miljoen euro uitgetrokken.

Dat gebeurt onder meer door te investeren in de samenwerking tussen bedrijven waar ex-gedetineerden kunnen werken, en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Verbetering

Ook zal het geld worden besteed aan de verbetering van de samenwerking tussen medewerkers van gevangenissen, de reclassering, gemeenten en de zogenaamde zorg- en veiligheidshuizen.

Daarnaast wordt 2 miljoen euro gereserveerd voor de begeleiding van gevangenen naar werk of een woning, door gemeenten. Gemeenten kunnen hen helpen, door het regelen van een identiteitsbewijs, een zorgverzekering, schuldhulp en door ex-gevangenen te laten werken aan een sociaal netwerk.

Tweede kans

‘Na een misstap verdient iedereen een tweede kans’, aldus minister Weerwind. ‘De extra investeringen gaat gedetineerden helpen op een goede manier terug te laten keren buiten de muren van een gevangenis. Zo voorkomen we dat ze minder vaak terugvallen in de criminaliteit en bieden we ze perspectief om hun leven weer op een goede en eerlijke manier in te richten.’

Gevangenen kunnen per 1 september in de gevangenis al een identiteitsbewijs aanvragen. Dit voorkomt dat ze buiten de muren van de inrichting al direct geen werk of onderdak kunnen vinden, vanwege het ontbreken van een ID.