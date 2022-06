Minister van Justitie: ‘Kroongetuigenregeling ook bij lagere straffen’

Connect on Linked in

Minister van Justitie Yesilgöz wil met een nieuwe, aangepaste wetgeving de regeling voor kroongetuigen gaan uitbreiden. Bij Radio 1 gaf ze vandaag aan dat dit onmisbaar is in aanpak van de georganiseerde misdaad. ‘Ik wil voorkomen dat kleine jongens grote criminelen worden.’

Beeld: De minister van Justitie bij NPO Radio 1, ‘Bij Sven’, Omroep WNL.

In beeld

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid (VVD) vertelde donderdag op NPO Radio 1 bij WNL dat ze de kroongetuigenregeling wil uitbreiden, om criminelen eerder in een netwerk te kunnen oprollen. ‘Nu is het zo dat je pas in beeld komt voor hele zware zaken, zoals moord. Pas als er hogere straffen op jou wachten, kunnen we een kroongetuigenregeling met jou sluiten.’

Ook wil de minister dat bijvoorbeeld makelaars of notarissen, die meer informatie over witwassen hebben, ook in zo’n regeling zouden kunnen worden opgenomen.’

Yesilgoz: ‘Ik wil voorkomen dat kleine jongens grote criminelen worden, en dat we criminele netwerken doorbreken, en ze effectief en stevig straffen.’

Cruciaal

De minister reageerde tegenover Sven Kockelmann op de opmerking dat kroongetuigen vanwege hun belang in een zaak, niet per se geloofwaardig zijn. Yesilgoz: ‘Het is altijd een rechter die daarover beslist, en elke deskundige zal u vertellen dat de inzet van een kroongetuigen cruciaal is in de aanpak van de georganiseerde misdaad. Daar gaan we dus niets op inleveren. Sterker nog, ik zou hem willen verbreden.’

Wel geeft de minister aan dat besloten kan worden om niet in zee met een kroongetuige te gaan, omdat een verhaal niet verifieerbaar is, of dat het niet mogelijk is de kroongetuigen en zijn omgeving goed genoeg te bewaken en te beveiligen.

Weerbaar

Daarnaast wil de minister dat rechters, advocaten, burgemeesters en journalisten hun werk ‘zo vrij en veilig mogelijk kunnen doen.’ Daar maakt ze geld voor vrij. Net als voor het weerbaar maken van medewerkers en ondernemers in sectoren die kwetsbaar zijn voor de invloed van georganiseerde misdaad, zoals in de Rotterdamse haven.

Minder contact

Verder laat ze het WODC, het onderzoeksinstituut van haar ministerie, onderzoek doen naar een strenger beleid voor de EBI, waardoor kopstukken uit de criminaliteit vanuit hun cel nog minder contact kunnen hebben met de buitenwereld.

De minister deed de uitspraken na haar bezoek aan Italië, waar ze zich heeft verdiept in de aanpak van de lokale maffia in dat land. Ze wil wat ze heeft geleerd in dat land, in een ‘Nederlandse context plaatsen’.