Ministerie zwijgt over Nederlandse vergunning verdachte privé-detective

Connect on Linked in

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet inhoudelijk reageren op vragen van Crimesite, over de vergunning van een door België verdachte privé-detective. Deze Gilbert S. wordt er door de Belgische justitie van verdacht voor een vermeende drugscrimineel te hebben gespioneerd. De particulier rechercheur ontkent de aantijgingen.

Door Joost van der Wegen

Gevolgd

Gilbert S. wordt er door de Belgische justitie onder meer van verdacht politieambtenaren en magistraten te hebben gevolgd, voor de criminele organisatie van de eerder in Zwitserland aangehouden vermeende drugsbaas Flor Bressers. Dit schrijft de Gazet van Antwerpen deze week.

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft privé-detective Gilbert S. ook laten arresteren, omdat hij gegevens uit politiedossiers zou hebben verzameld in opdracht van Bressers.

Vergunning

Naar aanleiding daarvan onderzoekt het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken of het de erkenning kan intrekken van de privé-detective, die met zijn kantoor is gevestigd in het Nederlandse Urmond. Op de website van zijn kantoor staat vermeld dat hij over zowel een vergunning in Nederland beschikt, als in België.

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid laat woensdagmiddag aan Crimesite weten dat zij ‘geen uitspraken kan doen over individuele gevallen.’ Ze antwoordt hiermee op de vraag of het ministerie onderzoek doet naar het mogelijk ook intrekken van de Nederlandse vergunning van de particulier rechercheur.

Die vergunning wordt verstrekt door het screeningsbureau van het ministerie, dat de betrouwbaarheid van de betrokken personen of organisaties controleert.

Corrupte contacten

Het onderzoek naar privédetective Gilbert S. loopt al vele maanden, bericht de Gazet van Antwerpen. Eind september belandde hij een eerste keer in de gevangenis.

S. was volgens de krant ook aanwezig in een loods in Wilrijk, waar een criminele groepering bezig was met het uitladen van honderden kilo’s cocaïne die kort daarvoor waren aangekomen in de haven van Antwerpen.

Na een korte voorhechtenis, mocht S. naar huis met een enkelband. Het gerecht stuurde in die periode een undercoveragent op de man af, aldus de Antwerpse krant, in de hoop meer te weten te komen over de corrupte contacten van Flor Bressers binnen het politieapparaat.

Gilbert S. advocaat, Sven Mary, stelt trouwens dat zijn cliënt niet heeft gedaan, waarvan hij wordt beschuldigd: ‘Hij ontkent dat hij de onderzoekers heeft geobserveerd.’

Mary meent dat de berichtgeving over zijn cliënt te maken heeft met “het nog gevaarlijker voorstellen van Flor Bressers”’. Iets wat bepaalde magistraten en zelfs ministers, stelt hij, niet slecht zou uitkomen.