Mink Kok onstnapte ternauwernood aan explosie Beiroet

Topcrimineel Mink Kok, die al jarenlang in Beiroet woont, is gisteren op een haar na ontsnapt aan de massa-explosie in de haven, vertelt hij aan Crimesite. Hij reed 5 minuten vóór de klap langs het haventerrein, dat aan de doorgaande weg naar het centrum ligt. Zijn auto raakte beschadigd, maar hijzelf en zijn familie zijn ongedeerd. In Beiroet ontplofte een loods met naar schatting 3000 kilo ammonium-nitraat, een grondstof voor kunstmest die ook vaak voor bommen wordt gebruikt.

Door Vincent Verweij

Kok laat ons vanuit de zwaar getroffen stad weten:

Het was een close call. We waren net 5 minuten daarvoor op die kustweg erlangs gereden, toen de klap kwam. Ik reed langs de jachthaven, maar niet aan de kant van de zee, want ik was binnendoor gereden. Ik voelde de hele auto schudden en dacht dat het een aardbeving was. Er viel van alles uit de lucht en toen dacht ik ’tering, is er een gebouw ingestort ofzo?’. Dat gebeurt ook nog wel eens hier. Toen zag ik in mijn linkerooghoek een soort paddestoel en een rookpluim en toen dacht ik aan een bom. Omdat het zo dichtbij was, leek het dat ze het parlementsgebouw hadden opgeblazen.

Mink Kok, zijn Libanese vrouw en schoonfamilie zijn allemaal nog gezond.

Als je de schade nu ziet is het net een mini-atoombom, een mega klap. Gelukkig we zijn allemaal ongedeerd. Alleen mijn autoraam is gebarsten en er zit een deuk in mijn dak door vallend puin.

Het dodental als gevolg van de explosie is inmiddels opgelopen naar 135 en er zijn 5000 gewonden. Er worden nog veel mensen vermist en de schade loopt in de miljarden.