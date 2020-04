Minster wil geen anonieme rechters

Connect on Linked in

Rechters anonimiteit geven vanwege geweldsdreiging uit het criminele milieu is geen optie, vindt minister van Rechtsbescherming Sander Dekker. Hij wijst dat in een brief aan de Tweede Kamer geheel van de hand.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak had in de weken na de moord op advocaat Derk Wiersum in september vorig gesuggereerd in sommige zaken te werken met anonieme rechters, naast een aantal andere veiligheidsmaatregelen. De minister was hierover niet enthousiast maar zegde toe de mogelijkheid rechters anoniem te houden tijdens bepaalde strafprocessen te zullen bestuderen.

In zijn brief bevestigt de minister nu dat naar zijn mening anonieme rechters niet in de democratische rechtsstaat van Nederland passen. Daarin zijn openbare, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak kernwaarden en uitgangspunt. Het staat ook veranderd in de Grondwet en in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Volgens de minister moeten rechtszittingen voor iedereen toegankelijk zijn, de communicatie tussen de rechter en de verdachte transparant, en uitspraken van rechters ook openbaar worden uitgesproken. Zo worden de mensen in de samenleving in staat gesteld om de rechterlijke macht te controleren en wordt het vertrouwen in de rechtspraak gewaarborgd, aldus minister Dekker.

Rechtspraak door anonieme rechters vormt een inbreuk op de openbaarheid van rechtspraak en de waarborgen voor onpartijdigheid, vindt hij.

Inmiddels heeft in de lopende strafzaak tegen Ridouan Taghi de anonieme advocaat wel zijn intrede gedaan. Gerechten vragen soms aan de media om namen van rechters en officieren van justitie niet te noemen, waar de journalisten zich doorgaan aan houden.