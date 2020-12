Mislukte plofkraak bij ING-bank in België

Connect on Linked in

Bij een ING-vestiging in de Belgische plaats Ravels is in de nacht van maandag op dinsdag een poging geweest om een plofkraak te plegen. De daders braken omstreeks 03.00 in via de voordeur van het kantoor. De inbrekers probeerden de geldautomaten te laten springen met explosieven. De explosieven gingen niet af.

Er zijn wel twee geldlades beschadigd. Het Belgische explosievencommando DOVO heeft de aangetroffen explosieven gecontroleerd en elders in Ravels tot ontploffing gebracht.

Het ING-kantoor ligt in het centrum van Ravels. Er is flinke schade aangericht.

Ravels ligt net over de Belgische grens in de Kempen, een vijftien kilometer onder Tilburg. Over de daders is niets bekend.