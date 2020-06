Mislukte plofkraak net over de grens (UPDATE)

Connect on Linked in

In het Duitse dorp Tudderen, net over de Limburgse grens bij Sittard, is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak geweest. De geldautomaat van de Volksbank raakte alleen beschadigd maar ging volgens de politie niet open. Er is geen geld buitgemaakt. In Zuid-Holland zijn maandag twee verdachten van een andere Duitse plofkraak gearresteerd.

De kraak vond plaats rond 02.30. Twee daders gingen er na de poging in een witte Mercedes personenauto vandoor in oostelijke richting.

Er vinden vrijwel tweewekelijks plofkraken plaats in de Duitse grensregio, met name in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Vermoedelijk zijn de meeste van deze kraken Nederlanders.

De politie heeft volgens TC/Tubantia afgelopen maandag in het Zuid-Hollandse dorp Den Hoorn een verdachte van twee plofkraken in Duitsland opgepakt. Er werden ook twee woningen doorzocht. Dat maakte de Duitse politie donderdag bekend. De man wordt ervan verdacht in februari en maart twee geldautomaten te hebben opgeblazen: op 27 februari in Bad Vilbe en op 28 maart in Wuppertal. Bij de eerste werd niets buitgemaakt, bij de tweede plofkraak werd een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

Er liep een Europees arrestatiebevel. De Duitse politie gaat ervan uit dat de verdachte lid is van ‘een grote bende’.