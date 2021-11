Misstanden bij zelfsturend politieteam

Connect on Linked in

Een experiment met een zelfsturende politieteam is in Limburg op een mislukking uitgelopen. Uit een onderzoek naar het functioneren van het team, kwamen allerlei misstanden naar voren.

Regelarm

Op het bureau in Horst aan de Maas had men in een zogenaamde ‘regelarme’ omgeving bijvoorbeeld minder moeite met gewelddadig gedrag in het werk door collega’s en werden in beslag genomen drugs door de wc gespoeld om administratie te vermijden.

Wapens

Het meer zelfsturende team was een experiment dat door de politieleiding in eerste instantie werd omarmd. Maar ‘voor de goede zaak’ liep dat vanaf 2019 steeds meer uit de hand, schrijft NRC zaterdag.

Er slingerden bijvoorbeeld wapens rond, en bewijsmiddelen in kinderpornozaken werden in alle openheid bewaard. Ook werd er minder moeilijk gedaan over geweld dat in zaken werd gebruikt, om resultaat te behalen.

Chaos

Een onderzoeksbureau kwam vrijdag met het resultaat van een onderzoek naar de chaos in het basisteam naar buiten. Daaruit kwam naar voren dat er ‘te weinig leiding’ was in het basisteam. Ook zou de reorganisatie van de politie het team geïsoleerd hebben en was er te weinig tegenspraak van buitenaf.