Moeder (32) van vier kinderen doodgestoken in Rozenburg

Bij een steekpartij in een woning aan de Grote Stern in Rozenburg is vrijdagavond een 32-jarige vrouw van vier kinderen om het leven gekomen. Een 33-jarige man uit Rotterdam die in de woning aanwezig was, is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Kinderen sliepen

Hulpdiensten kwamen iets voor 23.00 ter plaatse na een melding van huiselijk geweld. Ze troffen de vrouw zwaargewond aan. Reanimatie mocht niet meer baten. De vrouw overleed aan haar verwondingen. Wat er precies aan de steekpartij vooraf is gegaan, wordt door de politie onderzocht. Welke relatie de man en de vrouw hadden wordt ook onderzocht. Betrokkenen melden dat de vier kinderen van de vrouw lagen te slapen toen hun moeder werd neergestoken. De verdachte zou de vader zijn van twee van haar kinderen.

Van de achttien doden die dit jaar in de regio Rotterdam vielen door een misdrijf kwamen er tien door messteken om het leven.