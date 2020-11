Mogelijk drugslab gevonden in garagebox Den Haag

Connect on Linked in

De recherche heeft zondagochtend een mogelijk drugslab ontdekt in een garagebox van GaragePark aan de Spoorlaan in Den Haag. In een garagebox werden verschillende vaten met vermoedelijk materiaal van een drugslab gevonden. Dat meldt de lokale nieuwssite VRPress.

De brandweer werd rond 08.20 ingeschakeld omdat er een sterke ammoniaklucht werd geroken bij het grootste garageboxenpark van Nederland, waarna een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) van de brandweer werd opgeroepen.

In een van de garageboxen werden verschillende vaten met vermoedelijk materiaal van een drugslab aangetroffen. De politie en LFO-experts doen onderzoek in de garagebox. Het is nog onduidelijk of er arrestaties zijn verricht.