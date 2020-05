Mogelijk tweede dader bij liquidatie in Cothen (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie vermoedt dat er een tweede dader betrokken is geweest bij de liquidatie van Mike Goedhart (50), die op 26 maart dit jaar werd neergeschoten voor zijn woning op het woonwagenkamp aan de Ossenwaard in Cothen, in de Utrechtse Kromme Rijn-streek.

Getuige

Er werd in die zaak al snel een verdachte (uit Amersfoort) aangehouden. Deze 20-jarige jongen heeft een bekentenis afgelegd. Maar het onderzoek is nog niet afgerond. De zaak kwam dinsdagavond aan bod in Opsporing Verzocht. De politie is nog op zoek naar een getuige die om 05.40 die nacht op een bewakingscamera te zien is als hij met zijn hond het kampje passeert.

Goedhart was die ochtend die ochtend van 26 maart op weg naar zijn werk. Even voor 07.00 ontving de politie een melding over de moordaanslag. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een getuige had een man gezien die vanaf het kamp aan kwam rennen en op een brommer sprong. Omdat het kenteken werd genoteerd kon een verdachte worden aangehouden.

Audi

Op bewakingsbeelden is te zien dat de schutter al om 03.35 op het Kersenpaadje vlakbij het kamp aan de Ossenwaard aanwezig was. De politie denkt dat daar toen ook een tweede persoon bij was.

Ook is uit onderzoek gebleken dat de verdachte schutter waarschijnlijk op de avond voor het incident ook al in Cothen was. Die avond heeft hij mogelijk contact gehad met een jonge vrouw in een zwarte auto, vermoedelijk een Audi.

De politie vermoedt dat het gaat om een conflict in de relationele sfeer.