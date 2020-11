‘Mogelijk wapen schietincident gevonden in Duitsland’

Connect on Linked in

Mogelijk heeft de Duitse politie donderdagmorgen vlak over de grens in de buurt van Alstätte een vuurwapen gevonden dat is gebruikt bij een schietpartij afgelopen zondagavond in Enschede, aldus een Duitse krant. Daar raakte bij een tankstation iemand gewond.

Een Duitse politiewoordvoerder zegt dat er een ‘bewijsmiddel’ is gevonden. De Duitse politie had een zoekactie gestart op verzoek van de Nederlandse politie. Maandagmiddag is er een 28-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Westfalische Nachrichten schrijft dat het schietincident aan de Buurserstraat in Enschede ook verband kan houden met de vondst van een uitgebrande Ford Focus later zondagavond in een buurtschap in Duitsland bij Epe. De politie heeft waarschijnlijk gezocht langs de route die de Ford misschien heeft afgelegd van Enschede naar Epe, die route voert langs Alstätte.