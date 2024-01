Mogelijke inbrekers zwaargewond na crash en schietpartij

Connect on Linked in

In Leeuwarden zijn twee personen zwaargewond geraakt nadat hun auto van de weg raakte tijdens een achtervolging door politie. Hun auto crashte bij het Drachtsterplein in Leeuwarden. De politie zegt dat de twee inzittenden eerder in de nacht mogelijk betrokken waren bij een inbraak in een woonwijk in het oosten van de stad.

Het Hempens

De politie kreeg rond 01.15 een melding over een inbraak aan de Reintje Visser-Beardastrjitte, in het Hempens. Een slachtoffer was daar bedreigd met een wapen.

De inbrekers gingen er in een auto vandoor. Agenten kwamen daarna een auto tegen waarvan ze dachten dat die mogelijk van de inbrekers was. De auto met twee inzittenden werd staande gehouden, maar ging ervandoor. De politie zette hierop de achtervolging in.

Bij de achtervolging werd geschoten door de politie. Even later raakte het voertuig van de weg. De inzittenden raakten zwaargewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Verband

De politie doet onderzoek naar het verband tussen de inbraak en de achtervolging. Ook onderzoekt de politie hoe de inzittenden precies gewond zijn geraakt: door de schoten van de politie of door het verongelukken.

Ook de Rijksrecherche doet onderzoek, zoals na ieder incident waarbij agenten hun dienstwapen gebruiken.