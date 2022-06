Mogelijk lichaam vermist jongetje gevonden – verdachte gearresteerd (UPDATE2)

Connect on Linked in

Op zaterdagmorgen is er bij een woning in Geleen een lichaam aangetroffen. De politie houdt er sterk rekening mee dat het lichaam van het vermiste jongetje Gino (9) is. In de zaterdagnacht hield de politie rond 04.00 een man aan die mogelijk betrokken was bij de vermissing van Gino. Het jongetje, dat eigenlijk in Maastricht woont, is sinds woensdagavond vermist. Hij logeerde in Kerkrade.

Spullen

Het lichaam werd gevonden bij het huis aan de Opbraakstraat in de wijk Landgraaf waar de verdachte is aangehouden.

Volgens de politie werden er vrijdagavond tijdens de zoekactie naar Gino spullen aangetroffen die mogelijk verband houden met de vermissing. Voor dit onderzoek werd een deel van het Vincent van Goghplein in Kerkrade enige tijd afgezet.

Volgens L1 is de verdachte Donny M. (22). Hij wordt op dit moment verhoord in het bijzijn van zijn advocaat. Dat is Sjannneke de Crom om wie de verdachte zou hebben gevraagd na zijn aanhouding.

Voetballen

Toen Gino verdween waren er drie kinderen en een man aan het voetballen op een speelveldje in Kerkrade. Mogelijk was dat de verdachte. Het Belgische Het Laatste Nieuws meldt zaterdag dat getuigen Gino woensdagavond zouden hebben zien vertrekken met ‘een man die zich voordeed als voetbaltrainer‘. Deze man zou met kinderen hebben gevoetbald. Gino is mogelijk in een auto gestapt.