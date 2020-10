Mondkapjes voor iedereen behalve voor gedetineerden

Connect on Linked in

Een gedetineerde in de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn heeft zich er bij de commissie van toezicht over beklaagd dat het hem verboden werd om een mondkapje tegen verspreiding van het coronavirus te dragen. Dat laatste klopt, zegt de vestigingsdirecteur van die instelling. De minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft dit namelijk besloten. Dat blijkt uit correspondentie over de zaak die Crimesite heeft ingezien.

De vestigingsdirecteur zegt dus zelf geen beslissing over het verbod te hebben genomen en heeft de commissie daarom verzocht de klacht van de gedetineerde niet ontvankelijk te verklaren.

De rijksoverheid adviseert het Nederlands publiek zo veel mogelijk mondkapjes te gebruiken. De minister wil echter niet dat gedetineerden in Nederlandse penitentiaire inrichtingen mondkapjes opzetten omdat in verband met de veiligheid in de instelling gedetineerden te allen tijde herkenbaar moeten zijn.