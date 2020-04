‘Mondkapjesoplichter figureert al jaren in onderzoeken zware misdaad’

Connect on Linked in

De Nederlander die anderhalve week geleden werd opgepakt omdat hij twee ondernemers voor 850.000 euro zou hebben opgelicht bij de verkoop van mondkapjes, is de 49-jarige Clyde B. uit Purmerend. Hij is eerder veroordeeld in oplichtingszaken en figureert al jaren in onderzoeken naar zware misdaad. Dat meldt Het Parool.

Aanbetaling

De Koninklijke Marechaussee viel met een arrestatieteam op 8 april de woning in Purmerend binnen waar Clyde B. verbleef. Hij incasseerde een aanbetaling van 850.000 euro voor de mondkapjes van een Britse zakenman en een Chinees-Australische zakenman, maar liet vervolgens niets meer van zich horen. De twee gedupeerden wilden in februari voor 8 miljoen euro ongeveer 20 miljoen mondkapjes kopen van B.’s bedrijf uit Purmerend. De mondkapjes waren bedoeld voor ziekenhuizen in de Chinese stad Wuhan, die toen met grote tekorten kampte.

Getuige

In een loods van B. in Landsmeer werden in 2017 acht gestolen dure auto’s, een motorscooter en vele kentekenplaten aangetroffen. Sommige voertuigen zouden volgens Het Parool zijn gebruikt voor liquidaties of -plannen. In die zaak, gelieerd aan het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zijn criminele organisatie, is B. inmiddels geen verdachte meer maar nog slechts getuige.

Cocaïne in plastic korrels

Vorig jaar werd Clyde B. met twee anderen ook beschuldigd van het importeren van ongeveer 140 kilo cocaïne in plastic korrels uit Colombia. In een andere oplichtingszaak bestelden B. en zijn medeverdachten eerder voor grote bedragen goud bij een Antwerpse handelaar, op naam van een nietsvermoedende rekeninghouder. In die laatste zaak heeft B. nog een flinke boete openstaan, waardoor Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hem probeerde te laten gijzelen. De rechtbank wees dat verzoek herhaaldelijk af.

BR Woningontruiming

B. is sinds september 2019 ‘uitvoerend directeur’ bij BR Woningontruiming, een bedrijf dat woningen ontruimt en boedels veilt. Volgens justitie heeft hij grof misbruik gemaakt van de wereldwijde onrust door de coronacrisis.

Medeverdachte

Na de aanbetaling van 850.000 euro voor de mondkapjes zouden de twee gedupeerde ondernemers medio februari gezamenlijk naar Amsterdam zijn gereisd om de mondkapjes te bekijken. In het hotel waar ze B. zouden ontmoeten, kwam niemand opdagen. De slachtoffers deden aangifte bij de marechaussee op Schiphol, die B. uiteindelijk in Purmerend oppakte. Een 42-jarige medeverdachte werd in Antwerpen gearresteerd. Beide verdachten zitten vast.