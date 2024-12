27 december 2024

Fatale schietpartijen in Amsterdam in 2024

In de regio Amsterdam vond dit jaar geen enkele liquidatie plaats in het criminele milieu. Wel waren er twee fatale schietpartijen die veel stof deed opwaaien en het leven kostte van de 26-jarige gangsterrapper Danzel Silos, ook wel bekend als Bigidagoe. Later in het jaar stierf ook de pas 24-jarige Mehdi Rebroub.