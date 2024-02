Rapper Bigidagoe (26) doodgeschoten in Amsterdam-Sloterdijk (VIDEO)

Connect on Linked in

Op de vroege zondagochtend is in Amsterdam de 26-jarige gangsterrapper Bigidagoe (echte naam Danzel Silos) doodgeschoten. De schietpartij vond plaats op een bedrijventerrein aan de Rhoneweg in Amsterdam-Sloterdijk, aan de westrand van de stad. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd. Bigidagoe raakte in juli 2020 al zwaargewond bij een schietpartij in Amsterdam-Zuid.

(Beeld: Joost van der Wegen en Mizzle Media / Michel van Bergen)

(Video: Joost van der Wegen)

Bigidagoe werd rond 05.25 neergeschoten op bedrijventerrein Rhoneweg bij station Amsterdam-Sloterdijk, waar hij net een feest had bezocht. Hij werd door meerdere kogels geraakt bij een auto op een parkeerplaats en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.

Er zijn nog geen verdachten gearresteerd. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.

De plaats delict is afgezet. Op straat liggen acht kogelhulzen.

Gewelddadige ontvoering

Danzel Silos was een bekende van politie en justitie. In december 2023 eiste het Openbaar Ministerie vier jaar cel tegen Bigidagoe voor de gewelddadige ontvoering van rapper Kobus L. (28). Tegen rapper JoeyAK (26) en zeven andere verdachten eiste justitie celstraffen van vier tot zeven jaar.

Videoclip

Bigidagoe kwam in tegenstelling tot JoeyAK onder voorwaarden op vrije voeten. Twee weken geleden verscheen nog de videoclip Big Dawg van Bigidagoe samen met rapper Vic9. Ook was hij vorige maand nog samen met twee andere leden van rapgroep Zone 6 te zien in de podcast Rookworst.

‘Morgen is niet beloofd’

Begin februari plaatste de rapper nog beelden op zijn Instagram waarop te zien is dat hij vakantie viert in Thailand. Daarbij is hij dobberend in zee te zien en voert hij apen op een rots. ‘You gotta enjoy life. Tomorrow is not promised’, schreef hij erbij. Ook poseerde hij tijdens die trip met een olifant en leguanen.

Neergeschoten

Bigidagoe werd in juli 2020 neergeschoten in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Bij die schietpartij raakte hij zwaargewond aan zijn been. Daarna werd het huis van zijn moeder in Amsterdam-Zuidoost beschoten.

Nieuwe lichting

Bigidagoe maakte deel uit van rapformatie Zone 6 uit Amsterdam-Holendrecht. Figuren uit dat netwerk zijn verdacht van betrokkenheid in cocaïnehandel. Bigidagoe behoorde tot een nieuwe lichting Nederlandse gangsterrappers, waarbij volop gerapt wordt over geld, drugs en (vuurwapen)geweld. De Amsterdamse gangsterrapper gaf met zijn naam en zwaarlijvige gestalte een knipoog naar de in 1997 doodgeschoten Amerikaanse rapper The Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie Smalls.

