Moord met bijl op partner: 18 jaar cel en toezicht

De rechtbank in Arnhem heeft de 57-jarige Ilonka B. uit Elst veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Zij doodde haar partner met een bijl en verborg daarna zijn lichaam in de kruipruimte van hun woning. Na voltooiing van de celstraf komt B. onder intensief toezicht te staan en moet ze verplicht worden behandeld.

Drie keer

B. sloeg haar man op 16 september 2022 in de vroege ochtend drie keer met een bijl op zijn hoofd, terwijl hij in bed lag en vermoedelijk sliep. Vervolgens versleepte zij het lijk naar de kruipruimte, waar de politie het lichaam acht maanden later aantrof. Al die tijd leefde de vrouw in de woning.

Geen noodweer

De vrouw verklaarde dat ze in augustus bij haar partner aangaf weg te willen bij hem. Sindsdien zou hij haar meerdere keren hebben verkracht, zo ook op 16 september 2022.

De man zat op haar in bed, zij voelde iets hards onder het kussen van de man en sloeg hem hiermee. Dit bleek een bijl te zijn, zo is het verhaal van Ilonka B.

Niet aannemelijk

De rechtbank vindt het verhaal van B. aannemelijk. Zij heeft haar verklaring meerdere keren aangepast toen eerdere onderzoeksbevindingen niet pasten bij haar verklaring. Ook verklaarde de vrouw wisselend over details van de vermeende verkrachting op 16 september 2022.

In het dossier is volgens de rechtbank geen enkele steun voor het scenario van de vrouw aanwezig. Zo zag niemand bij haar letsel van de verkrachtingen met geweld. Ook vernietigde ze bewijsmateriaal.

Moord

De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw de man met een vooropgezet plan doodde: ze kocht een week voor de moord met haar bankpas een bijl. Uit onderzoek bleek ook dat de verwondingen bij het slachtoffer beter passen bij een statische positie van het hoofd van de man (weinig beweging) dan bij een dynamische positie (het hoofd of lichaam in beweging).

In combinatie met het vroege tijdstip en de locatie van overlijden, de slaapkamer, leidt de rechtbank af dat de man in een statische positie in bed lag op het moment dat de vrouw hem sloeg met de bijl. Dit past het best bij het scenario dat de man op dat moment sliep.

De rechtbank vindt dat de vrouw voldoende tijd had om na te denken over het besluit om het slachtoffer om het leven te brengen en de gevolgen daarvan. Van contra-indicaties, die erop duiden dat ze handelde in een hevige gemoedsopwelling, is niet of onvoldoende gebleken. Dus was het moord.

Hogere straf dan eis

De rechtbank legt vier jaar meer straf dan de officier van justitie eiste. De rechtbank neemt het de vrouw zeer kwalijk dat ze de nabestaanden lange tijd heeft voorgelogen over zijn lot.

Zij wist al die tijd hij was was, dat hij niet langer leefde en dat zij verantwoordelijk was voor zijn dood.

Daarnaast kregen de buren last van een vliegenplaag en een ondraaglijke stank uit de meterkast.

De Reclassering heeft geadviseerd om een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen. De rechtbank neemt dit advies over. Deze maatregel houdt in dat de vrouw na het ondergaan van de gevangenisstraf onder intensief toezicht komt te staan en dat de resocialisatie is gebonden aan voorwaarden.