Moord uit 1999: ‘Oplossing ligt waarschijnlijk onder onze neus’ (VIDEO)

De politie denkt dat de moord op Hans Schonewille (47), bijnaam ‘de Indiaan’, alsnog kan worden opgelost. Met een podcastserie en een beloning van 30.000 euro schakelen justitie en recherche nu de hulp in van het publiek. Op 10 juni 1999 nam de 47-jarige Hans Schonewille na een telefoontje thuis afscheid van zijn vrouw en vertrok met zijn auto. De volgende ochtend werd hij doodgeschoten aangetroffen op een afgelegen parkeerplaats in Aarlanderveen, in het Groene Hart.

Hans Schonewille werkte in de horeca organiseerde een illegale lotto. Hij was een bekend figuur in Leiden. Hij begaf zich in criminele kringen en handelde van alles en nog wat.

Familieleden van Schoonewille zijn ook te horen in de zesdelige podcastserie.

De tactisch coördinator van het cold case-team dat met de zaak bezig is zegt in de podcast: ‘De oplossing van de dood van Hans Schonewille ligt waarschijnlijk onder onze neus.’

Uit onderzoek is gebleken dat daders van levensdelicten vaak aan meerdere mensen vertellen wat ze hebben gedaan. De hoop van de politie is dat de publiciteit hierover alsnog informatie naar boven al halen.