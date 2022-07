Moordenaar die van flat sprong ook in hoger beroep veroordeeld

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft Bredanaar Azezedine A. (30) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor moord. Het hof volgt daarmee het vonnis van de rechtbank. Samen met Anel B. vermoordde hij in 2018 de 25-jarige Soufian Zouagh (foto), die op dat moment lag te slapen op de bank in zijn woning. Na de moord lieten ze zich op de vlucht voor de politie van een balkon vallen en raakten ernstig gewond.

Liquidatie

Zouagh was een vriend van de twee mannen. Alledrie begaven ze zich in het criminele circuit. Op de dag van de moord zat het drietal samen in de woning in Breda. Nadat het slachtoffer in slaap was gevallen op de bank, schoten de mannen hem allebei met een vuurwapen van korte afstand in zijn hoofd. Eén schot was dodelijk. De reden voor de moord was dat Zouagh verdachte was in een strafzaak, waarbij de twee anderen vreesden dat hij zou gaan praten over hun betrokkenheid. Ze wilden hem het zwijgen opgleggen.

Toeval

De moord kwam min of meer toevallig aan het licht toen agenten tijdens een surveillance een auto met gedoofde lichten zagen rijden. Het voertuig stopte op een parkeerplaats bij een flat. De politie zag dat er twee mannen uitstapten en wegrenden. Aangekomen bij de auto zag een agent op de bijrijdersstoel een tas staan. In die tas zaten drie vuurwapens, een losse houder en munitie. Reden voor de politie om versterking in te roepen en de achtervolging in te zetten.

Sprong

A. en B. waren inmiddels de woning in de flat ingevlucht, waar ze eerder die dag Zouagh hadden geliquideerd. Toen de politie de woning binnenviel, vluchtten de twee via het balkon op de derde verdieping. De twee mannen gingen aan de rand van het balkon hangen, lieten los en vielen naar beneden. Ze raakten daarbij zwaar gewond. Op de bank in de woning vond de politie vervolgens het dodelijke slachtoffer.

De rechtbank vond dat de twee mannen samen schuldig waren aan de moord en legde 20 jaar op, net als het gerechtshof vandaag. Alleen Azezedine A. was in hoger beroep gegaan.