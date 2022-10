Moordenaar Melissa Ulrich ontkende daad opnieuw tegenover familie

Connect on Linked in

De veroordeelde dader van de moord op Melissa Ulrich, in 2006, heeft in een gesprek met familie in de gevangenis opnieuw ontkend dat hij de moord heeft gepleegd.

Herinneringsbord van Melissa Ulrich bij Muur van Geweld (foto Joost van der Wegen)

Verdriet

In een confrontatie tussen de familie en Oleander A. (37) heeft deze laatste, tot verdriet van haar moeder en broer, de feiten ontkend waarvoor hij eerder werd veroordeeld.

De 22-jarige veroordeelde moordenaar had de familieleden gevraagd om een ontmoeting. De moeder en broer van Melissa waren daarop nerveus en nieuwsgierig naar de gevangenis getogen. Dit bleek uit een uitzending van Moorddossier op Net 5 woensdagavond.

Spijt

Melissa Ulrich werd op 23 mei 2006 in brand gestoken in haar flat in Arnhem, waardoor zij om het leven kwam. Een bekende van haar vriend werd hiervoor veroordeeld. Hij kwam zelf naar de politie met een dubieuze verklaring voor zijn aanwezigheid in de flat, en had tijdens zijn bewaring zijn mond voorbij gepraat tegenover een undercover-agent. Ook bleek hij de pinpas van Melissa in bezit te hebben.

Ontmoeting

In de aflevering met de titel ‘de spiritusmoord’ vertelden de moeder van Melissa en haar broer over hun ontmoeting met Oleander. ‘Hij zou nu gaan vertellen wat het ware verhaal was’, aldus Madelein Weyling. ‘Dat wilden wij wel horen, want we dachten dat hij misschien wel spijt zou betuigen.’

Broer Jeffry vertelt dat zij in detail wilden weten wat er met Melissa was gebeurd. ‘Hoe heeft ze gereageerd, wat heeft ze geroepen, wat heeft ze gezegd? Alles wilden we weten.’

In de gevangenis hoopte de familie op een grote kamer en brede tafel, om afstand te kunnen houden van de moordenaar van hun dochter en zus. Maar ze belandden in een klein kamertje, op nog geen anderhalve meter afstand van Oleander A., die tot 20 jaar cel werd veroordeeld voor de moord.

Anderen

Volgens de familie vertelde hij tijdens de ontmoeting niet de waarheid. ‘Hij was er wel bij, maar er waren meerdere personen bij aanwezig, en hij had haar dan wel vastgebonden, maar niet in brand gestoken. Dat hadden de anderen gedaan.’

De moeder van Melissa ervaarde dit als een grote teleurstelling: ‘Het was een hele klap voor ons, dat hij het na zoveel jaar weer ontkende. ‘Als ik dit had geweten, had ik het gesprek niet aangegaan. Want hij heeft ons nog een trap na gegeven, door ons niet de waarheid te vertellen. Hij had ook geen spijt, want hij had het niet gedaan.’

Broer Jeffry had het idee dat Oleander A. het gesprek alleen maar aanging ‘om extra punten te halen, in zijn traject om naar buiten te gaan.’

De moordenaar van Melissa Ulrich zit na 16 jaar detentie in een integratietraject om terug te keren in de maatschappij, meldt Net 5. De serie is de komende weken te volgen bij de zender en bestaat uit tien afleveringen.

In 2020 bleek overigens dat hij zich niet aan de voorwaarden hiervoor had gehouden, waardoor hij opnieuw een jaar de cel in moest.