Moordenaar Rotterdamse rapper moet drie jaar langer cel in

De 34-jarige Amsterdammer Edmar C., die achttien jaar celstraf uitzit voor de moord op de Rotterdamse rapper Luciano ‘Bandi3t’ Lansdorf (26), moet drie jaar langer de cel in. Hij probeerde vorig jaar een gevangenisbewaarder te wurgen, die daarbij bijna bewusteloos raakte en dreigde te stikken. In plaats van de voorgenomen voorwaardelijke invrijheidsstelling op 1 januari 2022 is deze nu verplaatst naar 5 januari 2025.

Disciplinaire straf

Het OM eiste eerder bij de rechtbank dat C. in plaats van de voorgenomen voorwaardelijke invrijheidsstelling op 1 januari 2022 zijn straf van achttien jaar volledig uitzit. Dat zou betekenen dat hij zes jaar langer in de gevangenis moest blijven. Dat is nu drie jaar langer geworden. Edmar C. kreeg volgens een eerder artikel in AD tijdens zijn detentie al meerdere malen een disciplinaire straf vanwege ontoelaatbaar gedrag.

Huisfeest

Edmar C. schoot op 22 oktober 2009 in een woning aan de Van der Palmstraat in Rotterdam-West de 26-jarige Rotterdamse rapper Luciano ‘Bandi3t’ Lansdorf dood. Hij werd in zijn borst geschoten tijdens een huisfeest. C. was een bekende van het slachtoffer. Aanleiding zou een ruzie over meisjes zijn. Lansdorf liet vier kinderen achter.

Zware misdrijven

In december 2009 pakte de politie Edmar C. op als verdachte van de moord. Anderhalf jaar later veroordeelde de rechtbank in Rotterdam hem tot achttien jaar cel voor doodslag. Bij die straf zaten ook andere zware misdrijven (een moordpoging en ontvoering) die hij in 2009 in een tijdsbestek van amper een half jaar pleegde. Uit onderzoek bleek dat C. in augustus en september met twee anderen mogelijk betrokken was bij schietpartijen in Rotterdam-Beverwaard, Almere en Arnhem.

Leider gevreesd trio

Hij zou zich als leider van het gewelddadige drietal onder meer schuldig hebben gemaakt aan de ontvoering van een man in Almere, die onder dwang bij verschillende banken frauduleuze handelingen moest verrichten. Ook schoot hij met een semi-automatisch wapen in Arnhem op een auto met drie inzittenden, die de aanslag wonderwel overleefden. Het motief voor deze schietpartij bleef onduidelijk.

Dat de celstraf van achttien jaar tegen C. lager uitviel dan de 26,5 jaar die het OM eiste, kwam doordat de rechtbank moord op de rapper niet bewezen achtte. In hoger beroep bleef de achttien jaar cel overeind staan.

Zwarte Lijst

Bandi3t was een rapper/producer van Surinaamse afkomst, die deel uitmaakte van de Tilburgse formatie TNTZ en van rapcrew Zwarte lijst uit Tilburg/Rotterdam. Hij werkte onder anderen samen met Moorder-E (Tuigcommissie) en Dion Mase.