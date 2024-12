3 december 2024

‘Moordverdachten opnieuw opgepakt in rechtszaal’

Dinsdag heeft de parketpolitie in de rechtszaal in Breda twee mannen uit Waalwijk opnieuw opgepakt voor de moord op Peter van Dongen, in mei 2022. Volgens BN/De Stem gaat het om Bart B. en Kevin R., die in 2022 al enige tijd in voorlopige hechtenis doorbrachten. Het lichaam van Peter van Dongen werd gevonden in de bossen bij Helvoirt. Recent is een derde verdachte gearresteerd. Bij de rechtbank was een regiezitting in de zaak.