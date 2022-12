Verdachten (20, 24) van moord in Helvoirt op vrije voeten

Connect on Linked in

Twee mannen van 20 en 24 uit Waalwijk die worden verdacht van het doodschieten van een 68-jarige man op een bospad in Helvoirt komen vrijdagochtend op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie vroeg donderdag opvallend genoeg tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Den Bosch om de verdachten vrij te laten. De rechter noemde het een moeilijke beslissing, maar ging mee in het verzoek.

Het is zeer ongebruikelijk dat het OM zelf vraagt om verdachten vrij te laten, maar justitie deed dat omdat het onderzoek nog niet klaar is en het onduidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Om de verdachten perspectief te bieden, moeten ze volgens het OM worden vrijgelaten. Omroep Brabant schrijft dat de rechtbank om die reden akkoord ging met dat verzoek.

Bospad

Op 20 mei 2022 werd de 68-jarige Peter van Dongen uit Breda zwaargewond aangetroffen op een bospad tussen Helvoirt en Drunen. Een voorbijganger vond hem naast zijn auto, vlakbij het Drongelens kanaal. Het slachtoffer was in zijn hoofd geschoten en overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Een derde verdachte in de zaak, een 37-jarige man uit Waspik, is al langer op vrije voeten. De drie mannen worden verdacht van moord of doodslag.

Onderzoek

De politie kwam de drie verdachten in de loop van het onderzoek op het spoor. Naar het motief wordt nog verder onderzoek gedaan, net als naar de precieze rol van de verdachten in de zaak. In het onderzoek hebben politie en OM aanwijzingen dat er mensen zijn die meer weten over de achtergronden en de toedracht van het misdrijf.

Zoektocht in kanaal

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachten op de plaats delict zijn geweest. Waarom er geen hulp is ingeroepen door de verdachten maakt deel uit van het onderzoek. In het afwateringskanaal aan de Valkenvoortweg in Waalwijk heeft een speciaal rechercheteam eind november tevergeefs gezocht naar spullen in het onderzoek naar de dood van de Bredanaar.

Voorwaarden

De twee verdachte twintigers worden vrijgelaten onder voorwaarden. Zo mogen ze geen contact zoeken of hebben met nabestaanden van het slachtoffer en moeten ze verplicht meewerken aan een onderzoek door een psycholoog en psychiater. Ook moeten ze hun paspoort inleveren en mogen ze niet naar het buitenland reizen.