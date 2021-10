Multivlaai-winkel in Rotterdam beschoten

Connect on Linked in

Een Multivlaaiwinkel op het Poolsterplein in Rotterdam-Alexander is in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere keren beschoten. In de nacht kwamen meldingen van knallen. Toen zag de politie ter plekke niks. Bij het openen van de winkel vanmorgen zag het winkelpersoneel de kogelgaten in de ruit. De politie doet onderzoek.

De meldingen over knallen in de omgeving Grote Beer kwamen bij de politie binnen even voor 01.30, via 112. De Forensische Opsporing heeft ter plekke onderzoek gedaan en ook wordt gekeken naar beschikbare camerabeelden.