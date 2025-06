Na aanhoudingen zoekt de politie nog naar verdachte schutter Freek Postma

Beloning De mannen komen uit Alkmaar, Barendrecht en Leeuwarden. Naast de aanhoudingen zijn in Noord-Holland en Friesland meerdere doorzoekingen gedaan. Het Openbaar Ministerie had al eerder een beloning van 15.000 euro uitgezet voor de tip die leidt naar de aanhouding van de verdachte die volgens de recherche het slachtoffer om het leven bracht.

Achtertuin

Op woensdag 22 november 2023 was Postma in het huis van een kennis aan de Baansingel in Alkmaar. Rond 17.15 viel een groep mannen de woning binnen. Postma probeerde nog te vluchten via de schutting in de achtertuin, maar werd daar van dichtbij neergeschoten. Hij bleef levenloos liggen in de tuin van de buren.

De politie kreeg een melding over een conflict tussen meerdere personen. Postma werd om 19.50 dood aangetroffen.

Heengezonden

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt het dodelijke schietincident. Van de zes aangehouden verdachten zitten op dit moment vier nog in voorlopige hechtenis. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident.

De 43-jarige man uit Barendrecht en de 63-jarige man uit Leeuwarden zijn heengezonden omdat zij volgens de politie niet betrokken lijken te hebben gehad bij het schietincident.