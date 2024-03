Na betaling in zee gegooid – Spaanse politie arresteert mensenhandelaren (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Spaanse Nationale politie en Guardia Civil hebben deze week in Cádiz en Granada drie verdachten opgepakt die ervan worden verdacht 37 illegale migranten in zee te hebben gegooid. Daarbij verdronken afgelopen najaar vijf mensen, in zee op de route tussen Marokko en Spanje.

Snelle boten

Op 29 november werd de groep mensen bij de Marokkaanse kustplaats Kenitra overgezet op snelle half-opblaasbare boten. Voordat de Spaanse kust was bereikt werden de mensen bedreigd met kapmessen, mishandeld en overboord gezet.

Volgens de Spaanse autoriteiten wisten de verdachten dat er in het gebied een sterke stroming stond en dat het moeilijk was veilig de kust te bereiken.

De verdachten zijn twee mannen een en vrouw die opdracht voor de operatie zouden hebben gegeven.

Lichamen

Aanvankelijk werden vier levenloze lichamen geborgen. Een vijfde lichaam werd dagen later geborgen. Dit lichaam moest worden geïdentificeerd aan de hand van dna dat was verkregen van familieleden in Marokko.

Waarschijnlijk waren er 37 migranten aan boord van de boot, het precieze aantal is nooit vastgesteld. De migranten betaalden tussen de 3.000 en 12.000 euro voor de reis van Kenitra (Marokko) naar de zuidwestelijke havenplaats Cádiz in Spanje.